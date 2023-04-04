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موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. خلال أيام بالزيادة الجديدة

كتب:

منة عبده
09:44 ص | الثلاثاء 04 أبريل 2023
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل- تعبيرية

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل- تعبيرية

مع بداية شهر أبريل الجاري، ينتظر المواطنون المستفيدون من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل بالزيادة الجديدة، والتي أعلنتها عنها وزارة التضامن الاجتماعي، بنسبة 25 %، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لجميع المستفيدين من برنامج الدعم النقدي، والبالغ عددهم 5.2 مليون أسرة.

حيث اعتاد المستفيدون من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، على صرف قيمة الدعم النقدي يوم 15 من كل شهر، فهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي لكل شهر.

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل بالزيادة الجديدة

وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، فإن موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل بالزيادة الجديدة وهي 25 %، سيكون يوم السبت 15 أبريل 2023، أي سيتم الصرف قبل موعد حلول إجازة عيد الفطر المبارك.

طرق صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل بالزيادة الجديدة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي أكثر من طريقة لصرف دعم تكافل وكرامة لشهر أبريل بالزيادة الجديدة، تسهيلا منها على المواطنين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي، حيث أتاحت الوزارة إمكانية صرف دعم تكافل وكرامة من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك، بدلا من الذهاب إلى المقر أو المؤسسات الحكومية لصرف قيمة الدعم النقدي، كما يمكن الصرف بالفيزا من خلال الـatm في أي وقت، ومن أي مكان قريب من المواطن المستفيد من الدعم النقدي. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.