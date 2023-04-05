كيف يمكنك استخراج الرقم التأميني؟.. تعرف على الخطوات بالتفصيل

الرقم التأميني من الأمور المهمة التي يحتاج إليها أي مواطن عند تقدمه لوظيفة ما، أو طلب قرض شخصي لتسهيل إجراءات الخدمة المقدمة إليها، لذا أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إمكانية استخراج الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني «أون لاين»، لمرات عديدة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

كما يعتبر الرقم التأميني المدخل الرئيسي لنظام المعلومات بالهيئة، وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه يكون لكل مواطن رقم واحد فقط، يجري تخصيصه بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد ومركز الميلاد.

كيف يمكن استخراج الرقم التأميني؟

وفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، يمكن استخراج الرقم التأميني لأول مرة، من خلال اتباع عدة خطوات، تستعرضها «الوطن» خلال السطور التالية:

خطوات استخراج الرقم التأميني

1- على الراغب في استخراج الرقم التأميني التوجه إلى أقرب منطقة تأمينية أو مكتب تأميني.

2- يتوجب إحضار شهادة الميلاد المُميكنة.

3- يتوجب إحضار بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

4- يقوم الراغب في استخراج الرقم التأميني بتقديم طلب للموظف المختص بمكتب التأمين التابع له بمنطقته لاستخراج رقم تأميني لأول مرة.

5- يتم استخراج رقم خاص بك وتدفع رسوما رمزية مقابل ذلك.

6- بعد ذلك يتم ختم الرقم التأميني من المكتب وبذلك تستطيع التقدم لأي جهة للتسجيل بالنقابة التابع لها جهة العمل أو لأي غرض آخر.