خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني.. اعرف الخطوات والرابط

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني والذي يعتبر المدخل الرئيسي لنظام المعلومات بالهيئة، موضحة أنه يكون لكل مواطن رقم واحد فقط، يجري تخصيصه بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد ومركز الميلاد.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني إلكترونيا، وفقا للموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني إلكترونيًا

1- زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط.

2- الدخول على الخدمات التي يقدمها الموقع.

3ـ يتم الضغط على خدمات المؤمن عليهم.

4- ثم الضغط على الخدمات التأمينية.

5- اختيار خدمة «الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي».

6- ثم الضغط على ​​بدء الخدمة.

7- إدخال البيانات الشخصية، والتى تتمثل في: «بيانات الرقم القومي للمستعلم، الاسم الأول للأم».

8 - الضغط على أيقونة «أنا لست روبوت».

9- الضغط على أيقونة «إرسال الطلب».

10- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.

وجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أتاحت إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني، من خلال الاتصال بالخط الساخن 16217، وفي حال عدم الاستدلال عن الرقم التأميني يتم التقدم لأقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة الميلاد المميكنة للإطلاع وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها.