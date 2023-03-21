رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني.. اعرف الخطوات والرابط

كتب:

منة عبده
09:52 ص | الثلاثاء 21 مارس 2023
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.. صورة أرشيفية

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.. صورة أرشيفية

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني والذي يعتبر المدخل الرئيسي لنظام المعلومات بالهيئة، موضحة أنه يكون لكل مواطن رقم واحد فقط، يجري تخصيصه بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد ومركز الميلاد.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني إلكترونيا، وفقا للموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. 

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني إلكترونيًا

1- زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط

2- الدخول على الخدمات التي يقدمها الموقع.

3ـ يتم الضغط على خدمات المؤمن عليهم.

4- ثم الضغط على الخدمات التأمينية.

5- اختيار خدمة «الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي».

6- ثم الضغط على ​​بدء الخدمة.

7- إدخال البيانات الشخصية، والتى تتمثل في: «بيانات الرقم القومي للمستعلم، الاسم الأول للأم».

8 - الضغط على أيقونة «أنا لست روبوت».

9- الضغط على أيقونة «إرسال الطلب».   

10- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.

وجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أتاحت إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني، من خلال الاتصال بالخط الساخن 16217، وفي حال عدم الاستدلال عن الرقم التأميني يتم التقدم لأقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة الميلاد المميكنة للإطلاع وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها.

اقرأ المزيد:

«التأمينات»: صرف زيادة المعاشات الجديدة بدءا من شهر أبريل

ما هي منحة الوفاة التي تُصرف بعد موت صاحب المعاش؟.. «التأمينات» توضح

طرق الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي 2023.. اتبع الخطوات

«التأمينات» تكشف موعد رفع سن المعاش تدريجيا

10 خدمات يقدمها موقع التأمينات والمعاشات.. منها الاستعلام عن الأجر
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.