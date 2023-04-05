ارتفاع عدد البنوك صاحبة شهادات الادخار الجديدة.. والعائد يصل إلى 22%

ارتفع عدد البنوك المُصدرة للشهادات مرتفعة العائدة إلى 8 بنوك مصرية، ضمت البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي، بنك القاهرة، البنك الزراعي، بنك QNB، بنك الاستثمار العربي والبنك المصري لتنمية الصادرات، بشهادات تراوحت الفائدة عليها بين 19% و22%.

رفع أسعار الفائدة

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفعت أسعار الفائدة الخميس الماضي، في اجتماعها الثاني خلال العام الجاري، بنحو 200 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع 18.25% والإقراض 19.25%.

الشهادات الجديدة من البنك الأهلي وبنك مصر

وطرح كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، يوم الأحد الماضي، شهادتين ثلاثيتين بعائد شهري 19% ثابت و22% متناقص «22% في السنة الأولى، 18% في السنة الثانية، 16% في السنة الثالثة»، بحد أدنى للشراء 1000 جنيه، وجمعا حصيلة تجاوزت 122 مليار جنيه في أيام الطرح، وانضم لهما من القطاع الخاص، البنك التجاري الدولي بشهادة 22% ثابتة وعائد شهري، وحد أدنى للشراء 3 ملايين جنيه.

وانضمت بنوك: «QNB، الزراعي المصري، القاهرة، الاستثمار العربي، والمصري لتنمية الصادرات»، إلى ماراثون الفائدة، بشهادة جديدة ذات عائد مرتفع.

شهادة بنك قطر الوطني الأهلي

وطرح بنك QNB شهادة بعائد ثابت يصل إلى 19.25% بحد أدنى 500 ألف جنيه لمدة 3 سنوات، ويصرف العائد شهرياً لذوي الفائدة 19%، ويصرف ربع سنوي عند اختيار الفائدة 19.10%، ويصبح صرف العائد سنوياً في حال اختيار دورية صرف العائد كل سنة.

شهادة بنك القاهرة

وطرح بنك القاهرة، شهادة جديدة بعائد ثابت يصل إلى 19.25% سنوياً بحد أدنى للشراء 10 آلاف جنيه، وتبدأ الفائدة من 19% حال اختيار دورية صرف العائد شهرياً، ثم 19.10% في حال اختيار دورية صرف العائد ربع سنوياً، ويرتفع العائد على الشهادة لـ 19.25% حال كان صرف العائد سنوياً.

شهادة البنك الزراعي المصري

قدم البنك الزراعي المصري، شهادة ثلاثية بحد أدنى 1000 جنيه وبعائدين، الأول 19% ويصرف شهرياً، والثاني 19.5% ويصرف سنوياً.

شهادة بنك الاستثمار العربي

انضم بنك الاستثمار العربي إلى ماراثون الفائدة بشهادة جديدة بحد أدنى 10 آلاف جنيه، بعائد 18% يصرف سنوياً أو 17.5% ويصرف كل 3 شهور، أو 17.25% ويصرف كل شهر.

شهادة البنك المصري لتنمية الصادرات

طرح البنك المصري لتنمية الصادرات، شهادة ادخار جديدة لمدة 3 سنوات بعائد ثابت وبحد أدنى 10 آلاف جنيه، ويصل سعر الفائدة على الشهادة لـ 19% حال اختيار دورية صرف العائد سنوياً، و18.75% حال اختيار دورية صرف العائد نصف سنوياً، وفائدة 18.5% عند اختيار دورية صرف العائد كل 3 أشهر، و18% على الشهادة عند صرف العائد شهرياً.