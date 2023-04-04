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122 مليار جنيه حصيلة بنكي الأهلي ومصر من بيع شهادتي 19% و22% حتى الآن

كتب:

مريم حنفي
09:13 م | الثلاثاء 04 أبريل 2023
بنكا الأهلي ومصر

بنكا الأهلي ومصر

أصدر بنكا الأهلي ومصر، شهادات الـ19% والـ22%، وبلغت الحصيلة الخاصة بهما حتى الآن 122 مليار جنيه.

مدخرات العملاء حتى الآن

وأعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أن هناك إقبالاً من جانب المواطنين على شهادة 19% ؜ثابتة وذات العائد المتدرج 22%؜ السنة الأولى و18%؜ السنة الثانية و16%؜ السنة الثالثة؛ إذ وصلت مدخرات العملاء إلى الآن 81 مليار جنيه.

إجمالي الشهادات 

ومن جانبه، قال محمد الاتربي رئيس بنك مصر، إن البنك شهد 41 مليار جنيه إجمالي تلك الشهادات الجديدة التي تم إصدارها. 

وأعلن بنكا مصر والأهلي، طرح شهادتين للادخار لمدة تصل إلى 3 سنوات في ظل انخفاض أسعار الفائدة الفترة المقبلة والتراجع المتوقع الخاص بالتضخم، بالإضافة إلى هدوء الأسواق على الرغم من التغيرات الدولية والمحلية التي تحدث واستهداف البنك المركزي المصري للتضخم.

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بقلم مريم حنفي