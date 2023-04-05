إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

أصيب 9 أشخاص، بينهم 3 أطفال، في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل على الطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية البسقلون التابعة للوحدة المحلية ببني عامر في مركز العدوة بأقصي شمال غربي محافظة المنيا، وأفادت التحريات الأولية أن سبب الحادث السرعة ورعونة سائق السيارة ربع النقل.

اصطدام سيارة ربع نقل بتروسيكل

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم «6192 ن ق و»، ربع نقل، بتروسيكل بدون لوحات معدنية، على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية البسقلون.

نقل 9 مصابين إلى المستشفى

وبانتقال سيارات فرع هيئة الإسعاف والأجهزة الأمنية وإدارة المرور والفحص، أفادت التحريات الأولية للمباحث الجنائية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة ورعونة سائق ربع النقل، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، هم علي سليم، 35 عاما، وأبنائه أحمد، 5 سنوات، وآدم، 3 سنوات، وسليم، 12 عاما، وهشام محمد صدقي، 22 عاما، وأحمد حمادة صدقي، 18 عاما، وأيمن محمد عبد العظيم، 15 عاما، وهالة صالح محمود، 22 عاما، وجميعهم يقيمون بقرية 6 بالظهير الصحراوي بمركز العدوة.

كما أصيب سائق السيارة ربع النقل عبد اللاه مبروك، 33 عاما، مقيم بقرية الشيخ مسعود في مركز العدوة، وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج وكسور، وتحفظت الأجهزة الأمنية علي السيارة والتروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.