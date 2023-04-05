موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023

مع اليوم الرابع عشر من شهر رمضان الكريم، يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وداليا مصطفى، الذي استحوذ على اهتمام وإشادة كبيرة منذ عرضه، كونها الحلقة ما قبل الأخيرة، التي تعلن انتهاء العمل الدرامي الذي يشارك في السباق الرمضاني لعام 2023، ويُعرض على قناتي الحياة وdmc، في شهر رمضان الكريم.

موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

ويشارك في المسلسل كوكبة كبيرة من النجوم والنجمات، بينهم ياسر جلال، ومي عمر، وداليا مصطفى، من خلال مسلسل علاقة مشروعة، إذ يتزوج على الثانية دون علمها، ويحاول إخفاء الحقيقة عن زوجته وشقيقها كونه طليق زوجته الثانية، ويدور المسلسل في إطار رومانسي وتشويقي، ولم يتبقى سوى حلقة واحدة فقط، لانتهاء المسلسل والعمل الذي أشاد به الجمهور.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال ومي عمر، وداليا مصطفى، والمشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2023 الذي يُعرض على قناتين مختلفتين في شهر رمضان، وتردد القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة، كما يلي:

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14

ومن المقرر أن تُعرض الحلقة 14 من مسلسل علاقة مشروعة على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساء، وعلى قناة DMC، الساعة 11 ونصف مساءً.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة، للفنان ياسر جلال، تدور في إطار رومانسي وتشويقي، حول العلاقات الأسرية والاجتماعية التي تجمع الفنان ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، في إطار من التشويق، إذ يتزوج من الأولى سرًا دون معرفة زوجته، التي هي طليقة شقيق زوجته الأولى، ويحاول بشتى الطرق عدم إظهار الحقيقة لها.