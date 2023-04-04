مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 13.. من قتل بثينة بعد طلاقها؟

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر العديد من الأحداث المثيرة على رأسها طلاق عمرو لبثينة، وقتل بثينة، ما جعل الجمهور يتفاعل معها على مواقع التواصل الاجتماعي خاصةً بعد أن حقق مسلسل علاقة مشروعة نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق أولى حلقاته، وحب الجمهور له.

الحلقة الـ13 من مسلسل علاقة مشروعة

خلال أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل علاقة مشروعة، اكتشف ياسر جلال وجود الساعة الألماظ التي اتهمت سائقه بسرقتها، لينفعل عليها ويذهب للاعتذار من سائقه طارق، ويقول له إنه بدأ يفيق ويرى الصورة كاملة على حقيقتها وإنه عرف حقيقة براءته.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الـ 13

وخلال أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل علاقة مشروعة، تحاول بثينة الاتصال بعمرو وهو لم يرد عليها، ثم جاء المشهد الرئيسي الصادم وهو يطلق بثينة، ويروي لها أنه اكتشف حقيقتها التي طالما كانت أمام عينيه وهو يكذبها، وإن أولاده وبيته يضيعون بسببها، لتحاول ضربه وتجرحه في رقبته، ثم ترى ذلك «عاليا» وتسأله ما هذا ليخبرها أنه جرح نفسه دون قصد.

وجاءت من أهم أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل علاقة مشروعة، تعريف شريف أخو بثينة، لمراد مكرم زواج مي عمر من ياسر جلال، ثم يذهبان ليراه وهو خارج من المنزل، ثم ينتقل المشهد وجثمان مي عمر ملقي على الكرسي غارقًا في الدماء، وهو ما أثار دهشة وحيرة الجميع.

وتساءل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي هل تم قتل مي عمر في مسلسل علاقة مشروعة أم هل تم قتل بثينة في مسلسل علاقة مشروعة، والسؤال من قتل بثنية في مسلسل علاقة مشروعة، هل مرام مكرم قتل مي عمر في مسلسل علاقة مشروعة، أم شريف قتل بثينة، أم عمرو هو من قتل بثينة في علاقة مشروعة، ننتظر جميعنا الإجابة خلال الحلقة قبل الأخيرة من مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14 غدًا.

مسلسل علاقة مشروعة

يعتبر مسلسل علاقة مشروعة من أكثر الأعمال الدرامية التي ينتظرها الجمهور خلال شهر رمضان الكريم، وتعرض الحلقة 13 على القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساءً، وعلى DMC الساعة 11 ونصف مساءً.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة، للفنان ياسر جلال، تدور في إطار رومانسي وتشويقي، حول العلاقات الأسرية والاجتماعية التي تجمع الفنان ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، في إطار من التشويق، إذ يتزوج من الأولى سرًا دون معرفة زوجته، التي هي طليقة شقيق زوجته الأولى، ويحاول بشتى الطرق عدم إظهار الحقيقة لها.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، مراد مكرم، داليا مصطفى، بسنت شوقي، وميمي جمال، والمسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.