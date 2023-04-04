ملخص مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 13.. قتل بثينة بعد طلاقها من عمرو

شهدت الحلقة 13 من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر، العديد من الأحداث المثيرة التي جعلت الجمهور يتفاعل معها على مواقع التواصل الاجتماعي خاصةً بعد أن حقق مسلسل علاقة مشروعة نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق أولى حلقاته.

الحلقة الـ13 من مسلسل علاقة مشروعة

بدأت أحداث الحلقة 13 من مسلسل علاقة مشروعة، بإنقاذ ياسر جلال لابنته فريدة من مصير مسابقة الجمال الوهمية، وتجري والدة «عاليا»، الدور الذي تجسده داليا مصطفى عملية القلب، ويقابل ابن ياسر جلال أباه في المستشفى وهو ما زال لا يريد التحدث معه، ويتحدث معه على مضض، وتطلب «دينا» صديقة بثينة، من «أمجد» الدور الذي يجسده مراد مكرم، أنه لابد أن يستعيد أمواله وبيته منها.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الـ 13

ثم ينتقل المشهد وأحد العاملين بشركة ياسر جلال يخبره أن «شريف»، الدور الذي يجسده أخو بثينة، قابل المدير التنفيذي لشركة منافسة، ويسرب ورقًا من شركته ليتلقى كثيرًا من الأموال مقابل ذلك، ليخبر «بثينة» الدور الذي تجسده مي عمر، أنه سيقيله من الشركة، لتخبرة أنها خائفة منه إذ إنها كانت مزورة في الأوراق التي عملت بها في الشركة، ليخبرها ألا تخاف ويفصله بالفعل، ويكتبه إيصالات أمانة لكي يبتعد عنها، وتظل صديقة ابنه تصر على أن يوصل المخدرات للآخرين لكي يتوفر لهم الجرعات.

وجاءت من أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل علاقة مشروعة، تصميم بثنية على عدم التراجع عن أموال أمجد، ليكتشف ياسر جلال وجود الساعة الألماظ التي اتهمت سائقه بسرقتها، لينفعل عليها ويذهب للاعتذار من سائقه طارق، ويقول له إنه بدأ أن يفيق ويرى الصورة كاملة على حقيقتها وإنه عرف حقيقة براءته.

وخلال أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل علاقة مشروعة، تحاول بثينة الاتصال بعمرو وهو لم يرد عليها، ثم جاء المشهد الرئيسي الصادم وهو يطلق بثينة، ويروي لها أنه اكتشف حقيقتها التي طالما كانت أمام عينيه وهو يكذبها، وإن أولاده وبيته يضيعون بسببها، لتحاول ضربه وتجرحه في رقبته، ثم ترى ذلك «عاليا» وتسأله ما هذا ليخبرها أنه جرح نفسه دون قصد.

وتنتهي الحلقة بمشهدين هما ذروة مسلسل علاقة مشروعة إذ يذهب شريف أخو بثينة مع مراد مكرم إلى بيت الزوجية التابع لمي عمر ويرى ياسر جلال وهو خارج من المنزل، ثم ينتقل المشهد وجثمان مي عمر ملقي على الكرسي غارقًا في الدماء ويبدو أنها قُتلت.

مسلسل علاقة مشروعة

يعتبر مسلسل علاقة مشروعة من أكثر الأعمال الدرامية التي ينتظرها الجمهور خلال شهر رمضان الكريم، وتعرض الحلقة 13 على القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساءً، وعلى DMC الساعة 11 ونصف مساءً.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة، للفنان ياسر جلال، تدور في إطار رومانسي وتشويقي، حول العلاقات الأسرية والاجتماعية التي تجمع الفنان ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، في إطار من التشويق، إذ يتزوج من الأولى سرًا دون معرفة زوجته، التي هي طليقة شقيق زوجته الأولى، ويحاول بشتى الطرق عدم إظهار الحقيقة لها.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، مراد مكرم، داليا مصطفى، بسنت شوقي، وميمي جمال، والمسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.