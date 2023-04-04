مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 13.. ياسر جلال ينقذ ابنته

انطلق على قناة الحياة منذ قليل، مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 13، التي شهدت عددا من الأحداث المثيرة، خاصة بعد انتهاء الحلقة السابقة على اكتشاف ابنة ياسر جلال إنها في ورطة، ثم يذهب أبيها لمحاولة إنقاذها.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 13.. عمرو يضرب المخرج

بدأت أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 13 ربطولة ياسر جلال بمشهد «عمرو» ياسر جلال، من نهاية الحلقة الثانية عشرة؛ إذ يذهب إلى المخرج ويضربه، ليخبره أن ابنته كانت تريد الاشتراك في مسابقة ملكات الجمال وإلى جانب المسابقة كان ينوي تقديمها لمنتج إذ إن وجهها سينمائي، لكن ياسر جلال يهدده بالحبس إذ إنه جعلها تمضي على ورق وهي قاصر، ليقطع المخرج الورق ويقول له إنه نسي، ثم يكسر اللاب توب، عندما تخبره ابنته أنه صورها وهي تغير ملابسها.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الـ 13

ثم ينتقل المشهد في لقاء أبوي مع ابنته وهو يقول لها إن الله أنقذها وإنها يجب أن تنسى ما حدث، وإن الخطأ من عنده أيضًا لأنه كان يجب أن يكون مقربًا منها، ويطلب منها ألا تخبر والدتها «عاليا» داليا مصطفى.

يعتبر مسلسل علاقة مشروعة من أكثر الأعمال الدرامية التي ينتظرها الجمهور خلال شهر رمضان الكريم، ويعرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 13 على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساءً، وعلى DMC الساعة 11 ونصف مساءً.

وتدور أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال، في إطار رومانسي حول شخصية رجل أعمال شرقي رومانسي متزوج من الفنانة مي عمر ويعيشان حياة مستقرة ولديهما أبناء.