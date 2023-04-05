إضافة أفراد في بطاقة التموين بـ3 خطوات.. أهمها «استعلام تكافل وكرامة»

إضافة أفراد في بطاقة التموين، من بين الخدمات الاستثنائية، التي أقرها الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا للدعم، وهم «أصحاب معاش تكافل وكرامة، وحاملو كارنيه الخدمات المتكاملة، ومستحقو معاش الضمان الاجتماعي، وأبناء وزوجات الشهداء، وأبناء الأسر البديلة».

إضافة أفراد في بطاقة التموين

إضافة أفراد في بطاقة التموين، إجراء مطلوب له 3 خطوات تشمل على التالي:

1- التأكد من أنّ الأسرة الراغبة في إضافة المواليد من الفئات الأولى بالرعاية.

2- تجهيز الأوراق والمستندات اللازمة لتقديم طلب إضافة المواليد وأهمها استعلام تكافل وكرامة.

3- التوجه إلى مكتب التموين التابع للأسرة في الحيز السكني وتسليم طلب إضافة الأبناء.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد للتموين

وتعد من أبرز الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم طلب إضافة المواليد للتموين استعلام تكافل وكرامة من الموقع الرسمي لوزارة التضامن، وتشمل الأوراق على التالي:

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية للأرملة أو المطلقة.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة.

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته على 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشؤون الاجتماعية لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.