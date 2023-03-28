موقع دعم مصر الإلكتروني يوفر خدمة واحدة.. هل يتيح إضافة المواليد؟

موقع دعم مصر الإلكتروني، يقدم خدمة تموينية واحدة في الوقت الحالي لأصحاب بطاقات التموين، خاصة بعد قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، وقف العديد من خدمات بطاقة التموين عليه، والاكتفاء بإتاحتها على بوابة مصر الرقمية للتموين.

موقع دعم مصر الإلكتروني

ويختص موقع دعم مصر الإلكتروني بتوضيح خطوات تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، ضمن إجراءات تحديث بيانات بطاقة التموين التي اتخذتها وزارة التموين من أكثر من عام، في إطار ضبط منظومة الدعم التمويني وتحديث بيانات الأفراد المدرجين عليها لتنقيتها من المتوفين وغير المستحقين للدعم، وتتمثل خطوات الاستفادة وإتمام تسجبيل رقم الموبايل على البطاقة في التالي:

- تصفح رابط موقع دعم مصر الإلكتروني من هنــا.

- الضغطة على خيار إدخال رقم بطاقة التموين والتي تظهر بمجرد فتح الصفحة الرئيسية للموقع.

- يظهر مباشرة اسم رب الأسرة صاحب بطاقة التموين، بعد كتابة رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقما ومدون على الكارت الذكي.

- ثم يتم كتابة رقم الهاتف المحمول، بشرط أن يكون في إحدى شركة الاتصالات الأربعة.

- يرسل موقع دعم مصر رسالة إلكترونية نصية تظهر أمام صاحب البطاقة بقبول تسجيل الرقم أو رفضه حال إدخال رقم غير مسجل باسم رب الأسرة.

هل يمكن إضافة المواليد على موقع دعم مصر الإلكتروني؟

ووجّهت وزارة التموين خدمات بطاقة التموين فيما يخص إضافة المواليد للأسر الأولى بالرعاية إلى المكاتب التموينية والإدارات على مستوى المحافظات، دون إتاحتها على موقع دعم مصر الرقمي أو على بوابة مصر الرقمية للتموين.