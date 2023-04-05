إصابة 22 شخصا في حادثين بمركز بلبيس بالشرقية 

أصيب 22 شخصا، اليوم، في حادثي تصادم بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين الى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الطبية اللازمة لهم، فيما انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى مكان الحادث لإزالة آثاره وفتح الطريق وتسيير الحركة المرورية، وحُرر محضر بالواقعتين.

تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكي

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد وقوع حادث تصادم على طريق «بلبيس- السلام» بين سيارتي ميكروباص وملاكي بعد اصطدام الميكروباص بالرصيف، ما أدى لإصابة 15 شخصا بسحجات وكدمات متفرقة وكسور.

نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتقديم الإسعافات الأولية لهم، ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمامهم.

وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، والتي تولت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ببلبيس

كما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز بلبيس، يفيد إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة نصف نقل بطريق «بلبيس - المظلات»، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتولي التحقيقات.