مصرع شخصين في تصادم سيارتين بمنطقة القسيمة وسط سيناء

لقي شخصان مصرعهما إثر حادث سير على الطريق الواصل بين وادي العمر والقسيمة وسط سيناء من الناحية الشرقية، وجرى نقلهما للمستشفى وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

نقل الجثتين للمستشفى

وقال مصدر بهيئة الإسعاف إنه تم نقل شخصين في حالة حرجة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بعد إصابتهما بإصابات بالغة نتيجة حادث تصادم سيارتين ربع نقل على طريق القسيمة بوسط سيناء، ولكنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة فور وصولهما للمستشفى.

وأضاف المصدر، أنه تم وضع الجثتين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى لحين استخراج تصاريح الدفن، والعمل على كتابة المحضر الرسمي.

سؤال شهود العيان

وكانت مديرية أمن شمال سيناء تلقت إخطارا بوصول جثتين لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، نتيجة حادث سير بمنطقة القسيمة بوسط سيناء، وتحرر محضر بالحادث، وسؤال شهود العيان لحين العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.