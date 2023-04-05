سعر الریال السعودي اليوم في البنوك المصرية والأجنبية.. هل شهد تراجعا؟

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5-4-2023 استقرارا في البنوك المصرية، بقيمة تراوحت بين 7.95 و8.24 جنيه للشراء، و8.23 و8.26 للبيع، وجاء أعلى سعر للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وأعلى سعر للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني وبنك قناة السويس.

سعر الریال السعودي في البنوك

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية العاملة في السوق المحلية والبنك المركزي المصري، لعرض أسعار الصرف الحالية.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك المصرية والأكثر شعبية، سعر 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع، وهو مستقر للشراء منذ عدة أيام دون تحريك، أما في بنك مصر فقد سجل استقرارًا أيضا عند 8.20 جنيه للريال الواحد للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك الأجنبية

واستقر سعر الريال السعودي في أسعار الصرف في البنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلية، وسجل أقل سعر لشراء في المصرف المتحد، حيث سجل 7.95 جنيه، مقابل 8.25 جنيه للبيع، أما في بنك الإمارات دبي الوطني فقد سجل سعر الشراء مبلغ 8.18 جنيه، بينما سجل سعر البيع كأعلى سعر بيع في مصر بمبلغ 8.26 جنيه وفي بنك كريدي إجريكول سجل 8.16 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المركزي المصري

أما سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم فقد سجل 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، وهو المستوى السعري نفسه في بنوك الأهلي المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك HSBC، وبنك المشرق.