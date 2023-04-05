المستندات المطلوبة لحجز شقق «سكن لكل المصريين 4».. للأرامل والمطلقات

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات سكنية وفقا للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 4، بداية من يوم 26 مارس الماضي حتى 13 من شهر أبريل، لذا نوافيكم في السطور التالية، المستندات والأوراق المطلوبة، وذلك وفقًا للنصوص المذكورة في كراسة الشروط التي حصلت عليها «الوطـن».

المستندات المطلوبة للأرامل والمطلقات في كراسة شروط سكن لكل المصريين 4

وتأتي النصوص المذكورة في كراسة شروط سكن لكل المصريين 4، لحصول الأرامل والمطلقات على وحدات سكنية، على النحو التالي:

- إحضار طابعة معتمدة لبيان المعاش من التأمينات الاجتماعية، وهذا بالنسبة للأرامل ولأصحاب المعاشات.

- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها الزوجة المطلقة.

- 5 صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، وهي: «وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة - شهادة ميلاد الأبناء القصر برقم قومي مميكن - قيد عائلي مميكن لصاحب الطلب معدا الأعزب والمطلقة والأرملة»

- 6 إيصالات مرافق حديث لمحل السكن الحالي سواء لمرفق «الكهرباء أو الغاز الطبيعي أو المياه».

أماكن الوحدات السكنية في سكن لكل المصريين 4

وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة في «سكن لكل المصريين 4» من 75 إلى 125 مترمربع، وتتواجد الشقق في المحافظات والمدن الآتية: «مدينة القاهرة الجديدة في محافظة القاهرة، ومنطقة بياض العرب في محافظة بني سويف، والعصلوجي بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية، ومدينتي الغردقة وسفاجا في محافظة البحر الأحمر، ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، ومدينتي شطا والزرقا في محافظة دمياط».