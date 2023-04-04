نظام سداد حجز الوحدات السكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 4

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استمرار تسجيل المواطنين ودفع مقدم جدية الحجز، للحصول على وحدة سكنية للإعلان الجديد «سكن لكل المصريين 4» متوسط وفوق متوسط، حتى يوم 13 من شهر أبريل الجاري، وسيتم حجز الوحدات السكنية إلكترونيًا من يوم 30 أبريل حتى 4 مايو.

أسعار الوحدات السكنية يقرر وفقًا للمساحة وتميز الدور

تأتي أسعار الوحدات السكنية محددة طبقًا للمتر مربع، ووفقًا للمساحات وتميز الدور ولنوعية الوحدات المتاحة، وذلـك بخلاف نسبة 5% من إجمالي سعر الوحدة السكنية كمبلغ للصيانة «لايـرد ولا تسترد»، إضافة إلى مصاريف التعاقد المقررة وفقًا للقواعد ومصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية، كعداد الغاز، أو عداد الكهرباء، أو عداد المياه، وقت توصيلها للوحدة.

أنظمة سداد الوحدات السكنية في سكن كل المصريين 4

ويتم سداد مبلغ مقدم جدية الحجز، سواء في حالة التعاقد نقدًا أو بنظام التمويل العقاري، الذي يصل قدره إلى 50 ألف جنيه، وهو مبلغ يرد في حالة عدم التخصيص، مع سداد مصروفات التسجيل بملبغ 500 جنيه لا ترد ولا تسترد، على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إن وجد، قبل تنفيذ أي تحويل بنكي وقبل الحجز على البوابة الإلكترونية للصندوق وذلك بإحدى وسائل السداد التالية:

- ACH عن طريق كافة البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان، ويتم الإيداع على حساب مكون من 14 رقمًا وهو الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب.

- سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، عن طريق كافة البنوك لحساب بنك الإسكان والتعمير، على أن يتم الإيداع على حساب مكون من 14 رقمًا وهو الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب.

- تحويل داخلي من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل في البنك.

- نقدًا في أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان.

بيانات الحاجز للوحدة السكنية في سكن لكل المصريين 4

ويجب العلم على أن يتضمن السداد النقدي أو التحويل بيانات الحاجز التالية:

- اسم المتقدم للوحدة السكنية رباعي.

- رقم بطاقة الرقم القومي مكون من 14 رقمًا للمواطن المتقدم صاحب الطلب بشرط أن تكون سارية.

- رقم هاتف المواطن المتقدم للحصول على وحدة سكنية.

مع العلم أنه سيتم موافقة العميل برسالة نصية هلال 72 ساعة من تاريخ السداد، تفيد تحصيل مقدم جدية الحجز بالإضافة إلى الرقم القومي الذي تم تسجيله عند السداد، وفي حالة عدم وصول الرسالة أو وجود خطأ ف بيانات الرقم القومي المسدد للمبلغ، يرجى التواصل على الرقم 19995 من داخل مصر، أو على الرقم 0020224885913 من خارج مصر، أو التواصل من خلال رسالة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني m.egy-hdb@reservation-hdb.