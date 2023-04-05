أسعار شقق مبادرة سكن لكل المصريين 4.. تبدأ من 396 ألف جنيه

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 4، تتراوح مساحتها من 75 إلى 125 مترمربع، ويستمر الحجز اليدوي حتى 13 أبريل، والإلكتروني من يوم 30 أبريل حتى 4 مايو.

أماكن الوحدات السكنية لسكن كل المصريين 4

وتتواجد الوحدات السكنية في المحافظات والمدن التالية:

- محافظة القاهرة: القاهرة الجديدة.

- محافظة بني سويف: بياض العرب.

- محافظة الشرقية: العصلوجي بمركز الزقازيق.

- محافظة البحر الأحمر: الغردقة وسفاجا.

- محافظة البحيرة: دمنهور.

- محافظة دمياط: مدينتي الزرقا وشطا.

وأوضحت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن القدر المالي لجدية الحجز 50 ألف جنيه، و500 جنيه تحت بند التسجيل والمصاريف الإدارية ولا تسترد، ويكون الدفع عن طريق بنك الإسكان التعمير.

أسعار الوحدات السكنية لسكن كل المصريين 4

وتأتي أسعار الوحدات السكنية المطروحة من قبل وزارة الإسكان الاجتماعي، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 4 «متوسطي/ فوق متوسطي الدخل»، على النحو التالي:

- سعر المتر في محافظة القاهرة مدينة القاهرة الجديدة يبدأ من 6040 إلى 6221 جنيها، وسعر الوحدة السكنية من 543 إلى 559 ألف جنيه.

- سعر المتر في محافظة البحر الأحمر مدينة سفاجا 4467 جنيها، وسعر الوحدة السكنية من 396 إلى 402 ألف جنيه.

- سعر المتر في محافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة يبدأ من 5733 إلى 6000 جنيه، وسعر الوحدة السكنية من 516 إلى 540 ألف جنيه.

- سعر المتر في محافظة دمياط منطقة الزرقا يبدأ من 8333 إلى 8905 جنيهات، وسعر الوحدة السكنية من 875 إلى 935 ألف جنيه.

- سعر المتر في محافظة دمياط منطقة شطا يبدأ من 6535 إلى 6798 جنيه، وسعر الوحدة السكنية من 745 إلى 775 ألف جنيه.

- سعر المتر في محافظة الشرقية مدينة الزقازيق يبدأ من 5700 إلى 6300 جنيه، وسعر الوحدة السكنية من 475 إلى 530 ألف جنيه.

- سعر المتر في محافظة البحيرة مدينة دمنهور يبدأ من 6750 إلى 7000 جنيه، وسعر الوحدة السكنية من 695 إلى 708 ألف جنيه.

- سعر المتر في محافظة بني سويف منطقة بياض العرب يبدأ من 4889 إلى 5133 جنيه، وسعر الوحدة السكنية من 440 إلى 462 ألف جنيه.