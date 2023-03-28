تفاصيل طرح وحدات سكن لكل المصريين 4 لمتوسطي الدخل 2023.. انتهز الفرصة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم ضمن إعلان سكن لكل المصريين 4 لمتوسطي، وفوق متوسطي الدخل، تهدف لمنح الفرصة لشريحة أكبر من المواطنين للاستفادة من الوحدات السكنية المتنوعة المساحات والتوزيع الجغرافي، والتخصيص بأسبقية الحجز إلكترونيًا، مشيرة إلى أن الوحدات السكنية الجديدة بمشروع سكن لكل المصريين 4 لمتوسطي الدخل جاهزة للتسليم الفوري.

كراسة شروط سكن لكل المصريين 4 لمتوسطي الدخل

وأوضحت كراسة شروط سكن لكل المصريين 4 لمتوسطي الدخل أنه يجرى تطبيق نظام الأولوية في حجز الوحدات للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق على نفس المدن المطروحة بالإعلان الحالي، بشرط عدم سحب مبلغ مقدم جدية الحجز السابق وعدم التخصيص والاستفادة بوحدة سكنية في الإعلانات السابقة، حرصا على تقديم الدعم لمستحقيه.

وأوضحت كراسة شروط سكن لكل المصريين 4 لمتوسطي الدخل، أن الطرح الجديد تابع لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحسين حياة المصريين، تلبية لكل احتياجات المواطنين من سكن كريم لكل مواطن.

أسعار بيع الوحدات السكنية

وكشفت كراسة شروط سكن لكل المصريين 4 لمتوسطي الدخل، أن أسعار بيع هذه الوحدات السكنية جائت لأول مرة بالسعر الحر، وذلك وفقا لقرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يبدأ الحجز بداية من أبريل القادم وأن الهدف من الطرح هو التأكد من أن المشروع يشمل شريحة أكبر.

يأتي ذلك استكمالًا لتحقيق أهداف البرنامج سواء نقدًا أو بنظام التمويل العقاري، وجرى مراعاة إنشاء هذه الوحدات السكنية بطابع متميز من حيث نوعية التشطيب وشكل الواجهات، مع مراعاة وضع شروط حجز الوحدات بصورة تتلاءم مع الإمكانيات المادية للمواطنين.

الوحدات السكنية الجديدة المتاحة للحجز

و أقيمت الوحدات السكنية الجديدة المتاحة للحجز في مدن: القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بني سويف، والعصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة، ومدينتي الزرقا وشطا بمحافظة دمياط، وجاءت أسعار الوحدات السكنية بالقاهرة الجديدة، كالتالي :

سعر المتر من 6221 إلى 6040 جنيها، وسعر الوحدة من 543 ألفا وتصل إلى 559 ألف جنيه، حسب نسب التميز والمساحة، وفي مدينة البحر الأحمر سجل سعر المتر 4467 جنيها وسعر الشقة من 396 ألف جنيه _ 402 ألف جنيه.

وفي مدينة بني سويف بياض العرب سجل سعر المتر 4889 إلى 5133 جنيها، وترواح سعر الشقة ما بين 440 ألفا إلى 462 ألف جنيه للوحدة السكنية حسب المساحة ونسب التميز، وفي محافظة الشرقية مدينة الزقازيق، سجل سعر المتر من 5700 إلى 6300 جنيه، وسعر الشقة 475 ألفا إلى 530 ألف جنيه، وفي محافظة دمياط، مدينة الزرقا، سجل سعر المتر ما بين 8333 جنيها إلى 8905 جنيهات، وسعر الشقة 875 ألف إلى 935 ألف جنيها.

وفي محافظة دمياط مدينة شطا، سجل سعر المتر مابين 6535 إلى 6798 جنيها للمتر بسعر 745 ألفا إلى 775 ألف جنيه للشقة حسب المساحة ونسب التمير، وفي محافظة البحر الأحمر الغردقة أبو عشرة، سجل سعر المتر ما بين 5733 جنيها إلى 6000 جنيه، وسعر الشقة من 516 ألف جنيه إلى 540 ألف جنيه سعر المتر بمدينة الغردقة سجل ما بين 5500 إلى 7000 جنيه.

وفي مدينة الغردقة مشروع البداري سجل سعر المتر ما بين 5500 إلى 7000 جنيه، وسعر الشقة من 698 ألفا إلى 889 ألف جنيه، وفي محافظة البحيرة مدينة دمنهور، سجل سعر المتر ما بين 6750 جنيه إلى 7000 جنيه للمتر، وسعر الشقة من 695 إلى 708 آلاف جنيها، وذلك حسب مساحة الوحدة ونسب التميز.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الإسكان في ببيان لها أن الوحدات تتنوع مساحتها، حيث تبدأ من 75 مترًا وتصل إلى 127 مترا، وأن الأولوية في حجز الوحدات للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق على نفس المدن المطروحة بالإعلان الحالي، ويمكن الإطلاع على كراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg/، على أن يكون التخصيص بأسبقية الحجز إلكترونيًا.