كراسة شروط سكن لكل المصريين 4.. تعرف على المستندات المطلوبة لحجز وحدة سكنية

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان الاجتماعي والمرافق، أنَّ موعد فتح باب تسجيل الطلبات، ودفع جدية الحصول على وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 4، والتي تستمر حتى يوم 13 أبريل الجاري، ووفقًا للدور الخدمي الذي تحرص «الوطن» على تقديمه، نستعرض في السطور التالية، المستندات المطلوبة لحجز الوحدات السكنية وفقًا لكراسة شروط سكن لكل المصريين 4.

المستندات المطلوبة للحجز وفقًا لكراسة شروط سكن لكل المصرية 4

- ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار، بعد إنزالهما من الموقع وطبعاتها بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات التي سيتم رفعها عند التقدم بطلب حجز الوحدة السكنية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته بشرط أن تكون سارية.

- شهادة صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد وللأسرة، وتكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان.

- مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية، مثل عمل إضافي أو أملاك عقارية أو زراعية أو معاش استثنائي وخلافه، وامتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخل إضافي.

العاملون بالحكومة وقطاع الأعمال في كراسة شروط سكن لكل المصريين 4

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل، تضم البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.

- مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر.

العاملون بالشركات والقطاع الخاص في كراسة شروط سكن لكل المصريين 4

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تضمن البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، ويكون موضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

- مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر.

أصحاب المهن الحرة في كراسة شروط سكن لكل المصريين 4

- شهادة من محاسب قانوني توضح صافي الدخل السنوي أو الشهري.

- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.

- مدة مزاولة العمل لا تقل عن 12 شهرا.

الأرامل والمطلقات في كراسة شروط سكن لكل المصريين 4

- طابعة معتمدة من بيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

- 5 صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

- 6 إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي «كهرباء أو غاز أو مياه».