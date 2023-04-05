«التضامن»: 11 أبريل آخر موعد لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

أهابت وزارة التضامن الاجتماعي، بالجمعيات والمؤسسات الأهلية سرعة توفيق أوضاعها قبل 12 أبريل الحالي، معلنة تقديمها كل التيسيرات لمؤسسات المجتمع المدني لتقديم مستندات توفيق الأوضاع سواء ورقي أو إلكتروني، مؤكّدة أنَّ هذه هي المدة الأخيرة، ولن يتمّ مدّ المدة مرة أخرى، وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وأكّدت وزارة التضامن أهمية تقديم مؤسسات المجتمع الأهلي سواء جمعيات أو مؤسسات أو اتحادات أو منظمات أجنبية غير حكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي مستندات توفيق الأوضاع قبل يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل 2023.

القانون أوجب على كل مؤسسات المجتمع الأهلي توفيق أوضاعها

وأشارت إلى أنَّ قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 قد أوجب على كل مؤسسات المجتمع الأهلي توفيق أوضاعها خلال عام من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، كما صدَر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 في 11 يناير2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، ونظرًا إلى انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في 12 يناير 2022 صدر القانون رقم 23 لسنة 2022 بشأن مدّ مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019 في 11 أبريل 2022 بمد فترة توفيق الأوضاع 6 أشهر ويجوز مدها لمدة واحدة مماثلة بقرار من الوزير المختص وبالفعل تمّ إصدار قرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 602 بتاريخ 11 أكتوبر 2022 بمد مدة توفيق الأوضاع إلى 11 أبريل 2023.

إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني

وأضافت وزارة التضامن في بيان لها، أنَّ المجتمع المدني في مصر يشهد نهضة كبيرة ودعماً غير مسبوق في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإيمانه بقدرة المجتمع المدني على المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، وانعكس تقدير القيادة السياسية للمجتمع المدني بداية من إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ثم ظهر جلياً في تعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.

إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

وأفادت وزارة التضامن بأنَّ إجراءات توفيق الأوضاع تتطلب إجراءات بسيطة وفقًا للقانون تتمثل في الآتي:

- محضر اجتماع مجلس إدارة- أمناء بحسب الأحوال بالموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسي.

- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية أو محضر المؤسسين للمؤسسات التي تمت فيه الموافقة على مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي.

- لائحة النظام الأساسي بعد التعديل.

- يتمّ تسليم المستندات ورقيا للجهة الإدارية وإلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للجمعيات والمؤسسات الأهلية www.ngo.eg.

- رفع المستندات من قبل مؤسسات المجتمع الأهلي قبل انتهاء المهلة بمثابة حفظ حقها في توفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات فيما بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون.

35 ألف جمعية ومؤسسة أهلية قدمت طلبات توفيق الأوضاع

وأعلنت وزارة التضامن أنَّ نحو 35.653 جمعية ومؤسسة أهلية ومنظمة أجنبية واتحاد نوعي واتحاد إقليمي انتهت من تقديم طلبات لتوفيق الأوضاع، منهم 32.222 طلب كامل البيانات والمستندات، مشيرة إلى أنَّ جميع المنظمات الأجنبية غير الحكومية العاملة في مصر التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها والبالغ عددها 55 منظمة تمّ إصدار قرار توفيق أوضاع لها، مما يؤكّد ثقة هذه المنظمات في زيادة مساحة وحرية العمل الأهلي في مصر وفقًا لما تمّ النص عليه في القانون.

حصر جميع الكيانات التي لم تقدم مستندات

وأوضحت وزارة التضامن أنَّه في حالة عدم توفيق مؤسسات المجتمع الأهلي لأوضاعها وتقديم الطلب قبل انتهاء المهلة سيتمّ اتخاذ الإجراءات التي كفلها القانون والمتمثلة في حصر كل الكيانات التي لم تقم بتقديم مستندات توفيق الأوضاع ورفعها للقضاء لاتخاذ اللازم نحو حلها وفقًا لأحكام القانون.