12 إجراء منظما للقرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية

أكدت وزارة التضامن الإجتماعي تقدم 22 ألف لطلب حج الجمعيات الأهلية لموسم 1444هـ- 2023م، مشيرة إلى إنهاء التعاقدات الخاصة برحلة الحج مع الجانب السعودي، والخاصة بالفنادق وأتوبيسات نقل الحجاج.

الإجراءات المنظمة للقرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج

ولفتت «التضامن» إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية خلال النصف الأول من شهر أبريل المقبل، موضحة أن الإجراءات المنظمة للقرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج والتزامات الفائزين بالقرعة تتمثل فيما يلي:

- يتم تصعيد العضو الاحتياطي وفقاً لترتيب القرعة تلقائياً في حال عدم سداد العضو الاشتراك خلال المدة المحددة.

- يتم استبعاد الحالات التي يثبت بالتقارير الطبية عدم قدرتها على أداء المناسك حرصاً على سلامتها وسلامة الحجاج المرافقين.

- يتم توزيع حصة الجمعيات بكل محافظة وفقاً لنسبة عدد الطلبات بكل محافظة لإجمالي عدد الطلبات وفقاً للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 45 حاجا. ​ ​ ​ ​ ​ ​

- تجرى القرعة الإلكترونية العلنية مركزياً برعاية وحضور وزير التضامن الاجتماعي على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الأول من شهر أبريل 2023م.

- تعلن النتائج النهائية للقرعة سواء «أساسي - احتياطي بنسبة 30%» على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة وتنشر بالمديرية والإدارات الاجتماعية.

- يلتزم العضو بعد فوزه بالقرعة بالخضوع لكشف طبي من خلال المستشفيات التى تحددها وزارة الصحة بكل محافظة.

- يتحمل الحاج تكاليف الكشف الطبي ويقدم التقرير لمديرية التضامن الاجتماعي ويثبت فيها الحالة الصحية للمرشح ومدى قدرته على أداء المناسك من عدمه.

- يتم تسليم المديرية أصل قسيمة الإيداع الدالة على السداد خلال 48 ساعة من السداد كحد أقصى مع الاحتفاظ بصورة ضوئية منها معتمدة ومختومة من المديرية، ويتم تسجيل رقم القسيمة بالسجل الخاص وقيمتها على الحاسب الآلي.

- يقوم الحاج بإيداع تكلفة الرحلة وفقا للأسعار المحددة والمعلن عنها من المؤسسة في حينه وذلك بالبنوك ووفقاً لطريقة السداد التي تحددها إدارة المؤسسة خلال فترة أقصاها أسبوع من تاريخ إعلان القرعة.

- لا يجوز للعضو الفائز بالقرعة التنازل عن فرصة الحج لأي شخص آخر ويصعد الاحتياطي بدلاً من المعتذرين وفقاً لنتيجة القرعة.

- يلتزم الحاج الفائز بالتوقيع على عقد رحلة الحج المتضمن حقوق وواجبات والتزامات كل طرف.

- التأكيد على قيام الحاج نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي بسداد رسوم الرحلة ، ويجب أن تكون قسيمة السداد بالبنك باسم الحاج الفائز بالقرعة.