اعتدال درجات الحرارة اليوم الخميس 6-4-2023 على جميع الأنحاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم الخميس 6-4-2023، بنحو 6 درجات، بسبب تغير مصادر الكتل الهوائية، حيث بدأت تأتي من على سطح البحر الأبيض المتوسط، عملت على انخفاض الحرارة، على عكس ما حدث الأيام الماضية، حيث كانت الكتل الهوائية تأتي من المناطق الصحراوية الجافة.

حالة الطقس اليوم الخميس

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن حالة الطقس اليوم الخميس، سيكون مائل للحرارة خلال فترة الظهيرة، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وذلك على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، وشمال الصعيد، بينما سيكون حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع العلم أن الفارق بين درجات الحرارة العظمى صباحا، والصغرى ليلا يتجاوز 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم الخميس 6-4-2023

أضافت «الأرصاد»، أن انخفاض درجات الحرارة مع بداية ساعات المساء، حيث تصبح باردة على معظم المناطق، وتأتي درجات الحرارة اليوم الخميس 6-4-2023 على مدن الجمهورية، وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 26 - 15

العاصمة الإدارية 26 - 14

أكتوبر 27 - 14

بنها 26 - 15

دمنهور 26 - 13

وادي النطرون 25 - 14

كفر الشيخ 25 - 14

المنصورة 26 - 13

الزقازيق 27 - 13

شبين الكوم 27 - 14

طنطا 26 - 13

دمياط 21 - 14

بورسعيد 22 - 14

الإسماعيلية 27 - 14

السويس 26 - 13

- العريش 24 - 13

- رفح 23 - 13

- رأس سدر 28 - 13

- نخل 25 - 07

- كاترين 23 - 04

- الطور 28 - 17

- طابا 28 - 14

- شرم الشيخ 30 - 15

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 22 - 14

- مطروح 21 - 14

- السلوم 22 - 12

- سيوة 25 - 12

- رأس غارب 28 - 15

- الغردقة 31 - 15

- سفاجا 27 - 15

- مرسى علم 30 - 16

- شلاتين 31 - 17

- حلايب 27 - 16

- أبو رماد 30 - 16

- رأس حدربة 27 - 17

- الفيوم 27 - 12

- بني سويف 28 - 12

- المنيا 28 - 11

- أسيوط 29 - 12

- سوهاج 30 - 13

- قنا 33 - 15

- الأقصر 34 - 15

- أسوان 35 - 16

- الوادي الجديد 32 - 12

- أبو سمبل 34 - 14.