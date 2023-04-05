وزيرة البيئة تتابع إجراءات الانتقال الفعلي للعاملين إلى العاصمة الإدارية

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مبنى وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للاطلاع على ما تم إنجازه من تجهيزات والتأكد من توافر التسهيلات، ليتسنى للعاملين في الوزارة أداء مهامهم بسلاسة ويسر فور الانتقال الفعلي للعمل بالعاصمة، رافقها في الجولة، الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.

توفير أجهزة تكنولوجيا الاتصالات لدعم التشغيل الرقمى

وعقدت وزيرة البيئة عقب الجولة، اجتماعا مع الدكتور علي أبو سنة، ومستشاريها، لبحث ومتابعة الإجراءات اللوجيستية المطلوبة لتسهيل عملية الانتقال الفعلي للعاصمة الإدارية الجديدة، وتوفير أجهزة تكنولوجيا الاتصالات لدعم التشغيل الرقمي، ومتابعة الموقف النهائي لأرشفة جميع الملفات والأوراق المتداولة داخل وزارة البيئة، وذلك في ضوء توجه الدولة لتحويل الحكومة إلى حكومة ذكية لا ورقية.

متابعة الموقف النهائي لأرشفة جميع الملفات والأوراق

وناقشت الوزيرة خلال الاجتماع، ما تم تنفيذه من إجراءات لجعل مبنى وزارة البيئة مبنى مستدام قائم على ترشيد الاستهلاك للطاقة والمياه وغيرها، إضافة إلى اتباع أحدث نظم إدارة المخلفات، والاهتمام بالمساحات الخضراء وزراعة النباتات داخل الوزارة والمنطقة المحيطة بها.