وزارة البيئة في أسبوع.. الاحتفال بـ«ساعة الأرض» ومستجدات «المدفن الصحي»

تحرص وزارة البيئة على تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشروعات التي تخدم البيئة، وأبرزها منظومة رصد المخلفات، التي تتضمن 3 برامج، وهي: إنشاء البنية التحتية ضمن بروتوكولات تعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، بتكلفة 8.5 مليار جنيه، وبرنامج عقود التشغيل التي تتوجه نحو إشراك القطاع الخاص، وبرنامج الدعم المؤسسي من خلال القوانين الداعمة.

«الوطن» تستعرض خلال التقرير التالي، حصاد وزارة البيئة في أسبوع، وفقا لما صدر في بيانات رسمية لوزارة البيئة.

وزارة البيئة في أسبوع

- تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء، وزيرة البيئة تلتقي وزير التنمية المحلية، لمناقشة ملف المخلفات، وتقييم تنفيذ منظومة رصد المخلفات، منذ إقرارها حتى الآن، والوقوف على الوضع التنفيذي لها، والمستهدفات الفترة المقبلة، وبحث آليات تقليل الفجوة التمويلية.

- تحت شعار «حان الوقت للطبيعة»، مصر تشارك العالم المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار «ساعة الأرض» لعام 2023.

تقييم تنفيذ منظومة رصد المخلفات منذ إقرارها حتى الآن

- وزيرة البيئة ناقشت مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، سبل التعاون الثنائي في عدد من الملفات المشتركة وخارطة الطريق cop28، لمؤتمر المناخ.

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتمعت مع اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، لمناقشة آخر مستجدات مشروع المدفن الصحي، للتخلص الآمن من المخلفات، الذي يتم تنفيذه داخل محافظة السويس، والوضع الحالي لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، وفرص الاستثمار في مجال المخلفات.