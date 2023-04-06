ماذا يحدث للجسم حال تناول المشروبات الغازية كل يوم؟.. استشاري يجيب

قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري السمنة والتغذية، إن تناول المشروبات الغازية يوميا، له أضرار كثيرة على الجسم، ولابد من التوقف عنها، موضحا أنه في حال تناول المشروبات الغازية على الريق قبل الإفطار، سيعمل ذلك على التسبب في الإصابة بعسر الهضم.

ماذا يحدث للجسم حال تناول المشروبات الغازية كل يوم؟

وتابع «ناجي» في تصريحات لـ«الوطن»، المشروبات الغازية تعمل على إفراز أحماض داخل المعدة، وفي حال عدم الإفطار وتناولها، يحدث خلل في الجهاز الهضمي، لافتا إلى أنها تؤدي زيادة الوزن، حيث أنها تحتوى على سعرات حرارية عالية.

زيادة الوزن وهشاشة العظام

أضاف استشاري السمنة والتغذية، أن المشروبات الغازية تعمل على الإصابة بتسوس الأسنان، والتأثير على العظام وضعفها، وصعوبة في النوم والقلق والتوتر، مشيرا إلى ضرورة التوقف عن تناول المشروبات الغازية، لأنها تعمل على زيادة الشعور بالجوع وضعف الذاكرة.

تأثير المشروبات الغازية على أجهزة الجسم

وأوضح أن المشروبات الغازية كارثة على الجسم، حيث أنها تؤثر على أجهزة الجسم كالقلب، ناصحا المواطنين بضرورة التوقف عن هذه العادة السيئة، واستبدالها بتناول الفاكهة والعصائر الطبيعية، لما لها من فوائد عديدة على الجسم.

وطالب «ناجي» المواطنين، بضرورة الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، والاستفادة من شهر رمضان لخسارة الوزن، واتباع نظام غذائي سليم للتمتع بصحة جيدة، وحياة آمنة خالية من الأمراض.

تحذير رسمي من الصحة من تناول المشروبات الغازية

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة الصحة والسكان حذرت المواطنين في تقرير رسمي لها، من تناول المشروبات الغازية على الإفطار خلال شهر رمضان، وقالت عادة سيئة يجب التوقف عنها.