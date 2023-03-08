انخفاض سعر المشروبات الغازية رسميا بالسوق.. و«الغرف التجارية»: ستتراجع

في مؤشر على بدء تراجع تضخم مدخلات الإنتاج، أعلنت إحدى أكبر شركات المشروبات الغازية في مصر، خفض أسعار عدد من منتجاتها للمستهلكين في السوق المحلية، الأمر الذي دفع شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية للاعتقاد بأن القرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم سيدفع الشركات الأخرى لخفض الأسعار أو تثبيتها في ظل احتدام المنافسة للفوز بالحصة السوقية الأكبر ودفع المبيعات.

وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية، إن هناك شركات تعمل في السوق المصري قامت بخفض أسعار بعض منتجاتها من المشروبات الغازية بشكل كبير.

وأضاف المنوفي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن هذه هي المرة الأولى منذ فترة طويلة تعلن فيها الشركات عن خفض أسعار منتجاتها.

خفض الأسعار سيخلق تنافسية

وأشار إلى أن هذا سيخلق نوعا من التنافسية في الشركات الأخرى، ما قد يساهم بشكل كبير في خفض الأسعار في هذه المنتجات.

ولفت إلى أنه مثل هذه الخطوة قد تكون بداية لقيام العديد من الشركات في القطاعات الأخرى في اتخاذ هذه الخطوة ما يزيد من المبيعات وتوافر المنتجات وانخفاض الأسعار للمواطنين.

وأعلنت إحدى شركات المشروبات الغازية الشهيرة من خفض أسعار إحدى منتجاتها والتي تعتبر الأكثر تداولا في السوق المحلية بقيمة جنيه و75 قرشا، والتي تعد أكبر تخفيض حدث منذ فترة طويلة لمثل هذه المنتجات خاصة مع إعلان عدد كبير من الشركات برفع الأسعار.