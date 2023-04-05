المنشدة ياسمين سعد: «ورثت الموهبة عن جدتي والشيخ طه الإسكندراني قدوتي»

قالت ياسمين سعد، المنشدة الدينية، إنها ورثت موهبة الإنشاد الديني عن جدتها، التي كان صوتها عذب ورائع للغاية، مشيرة إلى أنها كانت تقدم فقرات الإنشاد الديني في الإذاعة المدرسية، وجدها من اكتشف موهبتها، موضحة أنها قررت دخول مدرسة الإنشاد الديني عندما أدركت أن صوتها سيسمح لها بذلك.

وأضافت خلال حوارها لبرنامج «صباح الخير يامصر» على القناة الأولى، من تقديم الإعلامي أحمد الحسيني، أنها خضعت للعديد من الاختبارات قبل دخولها مدرسة الإنشاد الديني والتي اجتازتها جميعًا بنجاح، مشيرة إلى أنها تدربت في المدرسة على المقام والإنشاد.

فضل مدرسة الإنشاد الديني

وأوضحت أنها استفادت من مدرسة الإنشاد الديني، إذ تعلمت مقام الصبا والنهاوند فضلا عن تحسن طبقات الصوت لديها وتقويته، لافتة إلى أنها تبلغ من العمر 14 عام وتحافظ على طبقات صوتها وعدم إجهاده من خلال عدم رفع صوتها بشكل كبير «مزعقش».

مشاركتها في حفلات الإنشاد

وأشارت المنشدة الدينية، إلى أنها شاركت في العديد من الحفلات التي تختص بالإنشاد الديني، متابعة أنها تحب صوت الشيخ طه الإسكندراني للغاية وتأخذه قدوة لها، وتحب سماع أم كلثوم التي لها قصائد دينية رائعة.