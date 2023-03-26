بنك القاهرة يشارك في فعاليات «الشمول المالي للمرأة» بمزايا وعروض

يشارك بنك القاهرة فى فعاليات الاحتفال والتي أطلقها البنك المركزي المصري، خلال الفترة من 8 وحتى 31 مارس، من خلال طرح باقة من المزايا والإعفاءات الخاصة بالسيدات تحقيقًا لأهداف الشمول المالي، وتأتي مشاركة البنك في المبادرة إيمانًا بأهميتها ودورها الفعال في المجتمع وتعزيز حصول المرأة على الخدمات المالية المتنوعة ودعمًا للنماذج النسائية، ما يساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ورؤية مصر 2030.

ويحرص بنك القاهرة على تقديم مزايا وعروض حصرية لجميع الفئات والتي تشمل فتح حساب «وفر» مجاناً دون حد أدنى ودون مصاريف كشف حساب ودون مصاريف إصدار بطاقة ميزة للخصم المباشر، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا ومحفظة قاهرة كاش مجانًا سواء للعملاء الجدد أو العملاء القائمين، كما حرص البنك على تقديم عروض مميزة للسيدات ومن أبرزها فتح حساب "بُكرة" مجاناً والذي يتميز بإمكانية الادخار بالتقسيط بدءا من 100 جنيه ودون حد أقصى ولمدة تبدأ من سنة حتى 10 سنوات وكذلك حساب «بكره التأميني»، والذي يوفر تغطية تأمينية على الحياة مجاناً.

الشمول المالي

كما يقدم البنك عرض خاص للعملاء الجدد من السيدات يشمل خصم 50% على المصاريف الإدارية للقروض متناهية الصغر، والجدير بالذكر بأن نسبة السيدات في محفظة بنك القاهرة للقروض متناهية الصغر تصل إلى نسبة 36%.

ويعد بنك القاهرة من أوائل البنوك التي أطلقت حساب «بُكرة» في نهاية عام 2019 والمصمم خصيصاً للمرأة لتلبية احتياجاتها المصرفية، وتمكينها من إدارة شؤونها المالية عبر وسيلة آمنة للإدخار تشمل حلول ومزايا مصرفية، ما يشجع المرأة على الادخار سواء على المدى قصير الأجل أو المدى طويل الأجل.

بنك القاهرة

كما يحرص البنك على التوعية والتثقيف المالي والتعريف بأهمية الخدمات المالية من خلال تواجده بالمواقع الخارجية كمراكز الشباب، النوادي، والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية وبالأخص في القرى وريف حياة كريمة، حيث قام بنك القاهرة بفتح حسابات «وفر» مجاناً للسيدات وبالرقم القومي فقط، وبالأخص لأصحاب الختم والبصمة دون تحملهم أي أعباء أو مستندات إضافية أو وكلاء لفتح الحساب.