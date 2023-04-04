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بنك القاهرة يطرح شهادة ادخار جديدة بعائد 19%

كتب:

مريم حنفي
08:47 م | الثلاثاء 04 أبريل 2023
بنك القاهرة

بنك القاهرة

طرح بنك القاهرة، شهادة ادخار جديدة يصل العائد الخاص بها إلى 19% بشكل سنوي ويصرف عائدها شهريا.

شهادات بنك القاهرة المتنوعة

ويطرح البنك للمواطنين العديد من الشهادات المختلفة عن بعضها البعض، التي تعود بالنفع على العملاء من خلال الحفاظ على أموالهم والحصول على عائد مستمر.

تفاصيل شهادة الادخار الجديدة من بنك القاهرة

مده الإدخار 3 سنوات قابلة للتجديد كما يصل الحد الأدنى للشهادة 10000 جنيه بعائد مستمر طول فترة سريان الشهادة ويكون صرف الشهادة بشكل شهري حيث يصل سعر الفائدة إلى 19.00% وقد يتم احتساب العائد من اليوم الثاني للشراء.

ويستطيع المواطن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر يمكن للمواطن أخذ قرض بضمان تلك الشهادة.

 

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