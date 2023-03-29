شهادات بنك القاهرة.. أسعار العائد على «البريمو» قبل اجتماع المركزي

يراقب الكثير من المواطنين، أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنوك المصرية، للحصول على أعلى عائد على مدخراتهم، قبل اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 30 - 3 - 2023، لحسم أسعار الفائدة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار العائد على شهادات بنك القاهرة 2023، وسط ترقب لاجتماع البنك المركزي المصري.

ويقدم بنك القاهرة العديد من شهادات البريمو المتنوعة بعوائد تنافسية و مدد مختلفة تتناسب مع احتياجات العملاء الادخارية.

شهادات بنك القاهرة 2023.. البريمو جولد

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشهادة: 10000 جنيه.

- العائد على الشهادة: 17.25% يصرف سنويًا، وعائد 16.25% يصرف كل ثلاثة أشهر، وعائد 16% يصرف شهريًا.

شهادات بنك القاهرة 2023.. البريمو إكسترا

- الحد الأدنى للشهادة: 10000 جنيه.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- العائد على الشهادة: 13.25% شهري، 13.5% ربع سنوي، .

شهادات بنك القاهرة 2023.. البريمو الثلاثية المتغيرة

- الحد الأدنى للشهادة: 1000 جنيه.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- العائد على الشهادة: 16% يصرف ربع سنوي.

شهادات بنك القاهرة 2023.. البريمو الخماسية المتغيرة

- الحد الأدنى للشهادة: 1000 جنيه.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- العائد على الشهادة: 16% ربع سنوي.