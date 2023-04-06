تعرف على أماكن استخراج البطاقة الشخصية vip

حددت وزارة الداخلية، أماكن استخراج البطاقة الشخصية أو بطاقة الرقم القومي vip 2023، إذ تشمل السجلات المدنية في المولات التجارية والبريد، والخط الساخن 15340، فضلا عن قوافل الأحوال المدنية ومكاتب الداخلية في عدد من المولات والأماكن العامة.

أماكن استخراج البطاقة الشخصية

وأوضحت الوزارة أن الأماكن هي: «مول سيتي ستارز- مول مصر- ميناء القاهرة- مول العرب- سيتي سنتر في الاسكندرية- مول مكسيم في القاهرة- المركز النموذجي في ديوان عام القطاع في محافظة القاهرة- مول طنطا- مول سيتي سنتر المعادي- داندي مول بالجيزة- دار مناسبات مسجد الشرطة- مول الحمد بالقاهرة».

صلاحية بطاقة الرقم القومي 7 سنوات

تنتهي صلاحية البطاقة الشخصية أو بطاقة الرقم القومي بموجب القانون بمرور 7 سنوات، على صدور بطاقة الرقم القومي القديمة، ويفرض قطاع مصلحة الأحوال المدنية غرامات متفاوتة القيمة على التخلف عن تجديد البطاقة أو التعاملى ببطاقة رقم قومي منتهية.

قيمة الغرامات لبطاقة القومي

وحددت مصلحة الأحوال المدنية قيمة الغرامات التي توقع على التأخير في البطاقة الشخصية أو بطاقة الرقم القومي، وقدرها 100 جنيهاً حال التأخير المواطن عن استخراج البطاقة بعد بلوغه سن 16 سنة، فيما تبلغ غرامة التعامل ببطاقة شخصية منتهية أمام الجهات الحكومية الرسمية 100 جنيهاً أيضاً، فيما تُحصل غرامة 50 جنيها يدفعها المواطن حال عدم تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي أذا ثبت تغيرها.

غرامة التأخير في البطاقة الشخصية

كما تحصل غرامة البطاقة الشخصية أو بطاقة الرقم القومي وهي غرامة 50 جنيها حال عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته المهنة أوالزواج أو محل الأقامة بعدة مدة 3 أشهر من التغير، كما تحصل غرامة 50 جنيها تدفع في حال عدم استخراج المواطن بطاقة بدل فاقد في حالة فقدانها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تحرير محضر الفقد.