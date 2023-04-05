سائق «توك توك» يعيد حقيبة لصاحبتها في بني سويف.. داخلها مصوغات وأموال

أعاد سائق توك توك مصوغات ذهبية ومبلغ مالي تقدر قيمتها بأكثر من 80 ألف جنيه إلى صاحبتها، بمدينة ببا جنوب بني سويف، رافصًا الحصول على أي مكافأة مالية.

وقال أشرف رمضان جمعة، يعمل سائق توك توك، ويقيم في مدينة ببا جنوب بني سويف: «أثناء عملي طلبت مني سيدتين توصيلهما إلى إحدى مناطق مدينة ببا، وعقب مغادرتهما التوك توك، لاحظت وجود حقيبة على المقعد الخلفي، وأيقنت أنها تخص إحداهما، وقررت العودة إلى مكان توصيلهما وبدأت في السؤال عنهما».

وتابع السائق أنه بالفعل وصلت إلى منزل السيدتين وطرقت الباب وخرج أحد الأشخاص فسألته عن غياب أو فقدان شيء منهم، فرد قائلا: (لا أعرف)، ثم نادى على ابنته والتي كانت إحدى السيدتين، وتواصلا مع الأم التي أكدت ضياع حقيبتها، وقالت له مواصفاتها.

سائق توك توك يتبرع بالمكافأة

وأضاف: «حاولوا كثيرًا منحي مبلغا ماليا إلا أنني رفضت تماما، لأنه تبين من حديث صاحبتها أنها تبرعات لجمعية خيرية، وأخبرتهم أنني متبرع بمكافئتي مثل باقي المتبرعين».

صاحبة الحقيبة: لم أشعر بفقدان للحقيبة

من جانبها أكدت سميحة مصطفى، رئيس جمعية ملاك الرحمة للتنمية ببا، صحة الواقعة قائلة: «ربنا يجازيه خير، لم أشعر بفقداني للحقيبة إلا من خلال تواصل أسرتي بي وكنت وقتها في زيارة مريض».

وأشارت إلى أن الحقيبة كان داخلها مبلغ 10 آلاف جنيه خاصة بشغل الجمعية، بالإضافة إلى مصوغات ذهبية خاصة بي تقدر بحوالي 70 ألف جنيه.