استخراج بطاقة التأمين الصحي للعاملين بالقطاع الخاص.. تعرف على الخطوات

تهدف منظومة التأمين الصحي للعاملين بالقطاع الخاص إلى تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وتسهيل حصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية، وذلك مقابل تسديد الأسر القادرة للاشتراكات المُقررة من قبل المنظومة، ويشترط للاشتراك في منظومة التأمين الصحي للعاملين بالقطاع الخاص، أن يكون المنتفع مشترك في النظام، وأن يكون مسدد للاشتراكات.

كيفية استخراج بطاقة التأمين الصحي للعاملين بالقطاع الخاص

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، كيفية استخراج بطاقة التأمين الصحي للعاملين بالقطاع الخاص، من خلال لتباع الآتي:

1- تحرير نموذج رقم 1 المرفق هنا من أصل وصورتين يدويا مستوفي كل التوقيعات الموجودة بكل دقة، أو الذهاب إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته النشاط خلال 14 يومًا من تاريخ التحاق العامل بالعمل.

2- إحضار الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التأمين، والتي تتمثل في:

- شهادة الميلاد مميكنة.​​

صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة من المؤهل الدراسي.

- نسخة من عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص إن وجد.

- صحيفة البيانات الأساسية.

- قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الاشتراك.

3ـ ملئ استمارة حصر منتفعين معتمدة ومختومة بختم شعار الدولة والتأمينات الاجتماعية.

4ـ إجراء الكشف الطبي، على أن يكون لائق طبيا.

5- تقديم أصل وصورة الكشف الطبي للاطلاع والتأكد من قرار اللياقة الطبية.

6ـ تسجيل الرقم التأميني للمنتفع ورقم المنشأة.

7ـ تقديم صورة شخصية معتمدة ومختومة من التأمينات الاجتماعية.

8- يتقدم الموظف باستمارة س1 والمرفقات السابقة إلى قسم المعلومات بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط صاحب العمل لاتخاذ اللازم نحو مراجعة وتسجيل النموذج.