طريقة استخراج الرقم التأميني لأول مرة.. اعرف الخطوات

يحتاج كل موظف عند حصوله على وظيفة والقبول بها في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، لاستخراج الرقم التأميني، ووفقًا للدور الخدمي الذي تحرص «الوطن» على تقديمه، نستعرض لكم في السطور التالية، كيفية استخراج الرقم التأميني لأول مرة.

استخراج الرقم التأميني لأول مرة

ويمكن استخراج الرقم التأميني لأول مرة، وفقا للخطوات التالية، من الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية:

- الدخول على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشكل مباشر من «هنـــــــــا».

- اختيار المتقدم للخدمات.

- اختيار خدمات المؤمن عليهم.

- الضغط على اختيار الخدمات التأمينية.

- اختيار الاستعلام عن الرقم التأميني عن طريق إدخال رقم بطاقة الرقم القومي المكون من 14 رقم بشرط أن يكون ساري، وإدخال اسم الأم، ثم الضغط على إرسال الطلب.

- بعد اختيار إرسال الطلب ستظهر للمتقدم بيانات الرقم التأميني.

الخط الساخن للاستعلام عن الرقم التأميني

ويذكر أنه تم الإعلان من قبل، عن إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني «البرنت التأميني»، من خلال الإتصال عللى الرقم الساخن «16217»، وذلك في حالة حدوث أي خطأ أثناء إدخال البيانات في عملية التسجيل، وذلك وفقًا لما قررته الحكومة المصرية.

وعلى الجانب الآخر، يمكن للشخص المتقدم التوجه لأقرب فرع أو مكتب تأمينات، لكي يستعلم عن الرقم التأميني، بشرط إحضار صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد الثلاثية المميكنة، وأيضًا صورة ضوئية لها للتسجيل من خلالها، ليتمكن الموظف المختص في مكتب التأمين من استخراج الرقم التأميني «برنت التأمين» من خلال قاعدة البيانات والمعلومات بالكمبيوتر.