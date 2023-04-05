مسعفان بالدقهلية يردان 165 ألف جنيه لمصاب في حادث: «ربنا يغنينا بالحلال»

أسرع المسعفان «جمعة» و«أحمد» إلى موقع حادث تضمنه بلاغ، في محاولة لإنقاذ شخص أصيب إثر وقوع حادث أليم، بعد تصادم سيارتي نصف نقل أمام مدرسة بمدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، وهناك أخبرهما المصاب بخوفه من ضياع أو سرقة مبلغ كبير بحوزته أثناء نقله إلى المستشفى.

حادث تصادم وإصابة مندوب شركة

وقال جمعة رمضان، سائق سيارة إسعاف بمستشفي السنبلاوين المركزي، لـ«الوطن»، إن المستشفى تلقت بلاغًا بوقوع حادث أمام مدرسة الثانوية الصناعية نتيجة تصادم سيارتي نصف نقل، ما أسفر عن إصابة شخص يعمل مندوبا لشركة وكان في طريقه لتحصيل مبلغ ما.

خوف المُصاب على أموال الشركة

وذكر «رمضان»، 41 عاما، أنه ما إن وصل إلى موقع الحادث رفقة زميله المسعف أحمد علي عطا، حتى فوجئ بتجمهر الناس حول المصاب: «المصاب كان غريب مش من البلد، وخائف إن حد يأخذ الفلوس اللي معه أو يتسرق، لأنه مبلغ كبير وخاص بشغله، يعني كان ممكن تحصل ليه كارثة لو الفلوس ضاعت».

الاتصال بصديق المصاب وتسليمه المبلغ

وأكد «جمعة»، ابن قرية كفر سلامة بالدقهلية، أنه تمكن هو وصديقه من السيطرة على خوف المصاب: «قال لينا كلموا واحد اسمه محمد في بلد جنبنا، وبالفعل كلمناه ونقلنا المصاب للمستشفى والشخص اللي كلمناه جه واستلم الفلوس».

وأوضح «رمضان»، أنه ما إن جاء الشخص الذي ذكره المصاب حتى تم تقديم المبلغ المالي له وفق محضر رسمي وقع عليه هو والمصاب: «دي أمانة، وكان لازم تتسلم بشكل رسمي، وده اللي اتعودنا عليه في شغلنا».

رد الأمانة لأصحابها

وأضاف سائق الإسعاف، بأنه لم يتهاون هو وزميله أحمد في رد الأمانة لأصحابها: «ربنا يغنينا بالحلال، ده واجبنا لو طمعنا في مال غيرنا ربنا هيحاسبنا، كثير لقينا حاجات وفلوس، وأوقات بتكون مبالغ لا تذكر لكن برضه بنرجعها، لان دي أمانة، ده غير أن الله أعلم الفلوس دي بتاعة إيه والشخص ده محتاجها إزاي؟».

وحررت هيئة الإسعاف المصرية في الدقهلية التابعة لإقليم الدلتا «محضر تسليم أمانات» بتاريخ 3 أبريل الجاري، أوضحت فيه اسم المصاب «محمد ن. م.»، 46 عاما، والمبلغ وقدره 165 ألفا و700 جنيه، وتم تسليمها لشخص يدعى «محمد ح. ع.»، وحرر المحضر بهذه الأمانات ووقع الجميع عليه.