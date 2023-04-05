7 خطوات لاستخراج بطاقة تموين من المنزل أون لاين للمتزوجين

خطوات استخراج بطاقة تموين للمتزوجين من المنزل أون لاين، من أبرز الخدمات التموينية التي تتيحها وزارة التموين، لتتمكن الزوجة من فصل نفسها عن بطاقة تموين أسرتها، وإضافتها على بطاقة زوجها، بشرط أن تكون فردا مقيدا على منظومة الدعم التمويني، وتحصل على تموين شهري على بطاقة أسرتها، وأن يكون زوجها حاملًا لبطاقة تموين باسمه.

خطوات استخراج بطاقة تموين للمتزوجين من المنزل أون لاين

وتتم خطوات استخراج بطاقة تموين للمتزوجين من المنزل أون لاين، عبر خدمة الفصل الاجتماعي والمتاحة إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنــا.

2- اختيار أيقونة التموين.

3- الضغط على أيقونة فصل اجتماعي، وتسجيل بيانات الحساب.

4- تحديد سبب الفصل من البطاقة التموينية من قائمة سبب الفصل، ثم الضغط على بند التالي.

5- الدخول على البيانات الخاصة بالعنوان، لاستلام بطاقة التموين عليه، «المحافظة، رقم المبنى، الدور، ورقم الشقة»، وبعد ذلك كتابة العنوان تفصيليا باللغة العربية، ثم اضغط التالي.

6- عرض كافة البيانات التي تم إدخالها لمراجعتها، مع وجود خاصية التعديل، ثم الضغط على التالي.

7- تظهر رسالة بأنه تم إرسال الطلب بنجاح، ويمكن تتبع الطلب بالضغط على خانة باسم «تتبع الطلب».