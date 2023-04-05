حبس المتهمين بمقتل شخص على يد جيرانه بالقاهرة 4 أيام

تباشر الجهات المختصة التحقيق في واقعة مقتل شاب ثلاثيني على يد أقاربه، بسبب خلافات بينهما في منطقة عين شمس، بالقاهرة، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة فى محيط مسرح الجريمة، ونقل الجثة الى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة التى شهدتها منطقة عين شمس، إذ كانت البداية عندما لاحظ الأهالي وجود عدد من سيارات الشرطة في المكان، وحينما توجهوا لمحاولة فهم حقيقة ما يحدث، اكتشفوا الصدمة وأن جارهم «سيد أحمد» صاحب الـ 23 عامًا مقتولًا على سطح منزله.

مسرح الجريمة

لم تمر سوى دقائق قليلة حتى انتقلت جهات التحقيق الى مسرح الجريمة لمناظرة جثمان الشاب المقتول، وتبين من خلال المناظرة أنه تلقى طعنة تسببت فى مصرعه، وأمرت جهات التحقيق بنقل الجثة الى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

كاميرات المراقبة

وبدأ رجال الشرطة في تفريغ كاميرات المراقبة وتكثيف التحريات فى الواقعة، وتم القبض على مرتكبيها، وتبين أنهما شقيقين (جيران المجني عليه)، إذ سبق ونشبت مشاجرة بين أطفال الطرفين، وتطور الأمر وتدخل الأهالي وأنهوا الخلاف بين الطرفين، ولكن المتهمين عادوا وأنهوا حياة المجني عليه.

تحقيقات موسعة

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية، أوضح أحمد عزت المحامى لـ «الوطن» أن قانون العقوبات ينص على: «يُحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».