الأوراق المطلوبة لحجز شقة في سكن لكل المصريين 4.. لأصحاب المهن الحرفية

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح وحدات سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 4، من يوم 26 مارس الماضي حتى يوم الخميس الموافق 13 من شهر أبريل الجاري.

وتستعرض بوابة «الوطن» الأوراق والمستندات المطلوبة من أصحاب المهن الحرفية والأنشطة التجارية والأعمال الحرة، لحجز وحدة سكنية في المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 4.

الأوراق المطلوبة من أصحاب المهن الحرفية في سكن كل المصريين 4

1- شهادة من محاسب قانوني معتمد، توفي صافي الدخل الشهري أو السنوي، ويكون موضح بها مهنة الشخص المتقدم.

2- بصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب الأنشطة التجارية والمهن الحرفية.

3- سجل بفترة مزاولة العمل بشرط ألا تقل عن 12 شهرًا.

استمرار التسجيل في سكن لكل المصريين 4 حتى 30 أبريل

وأوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّّه لا توجد أي أفضلية بين المواطنين، الذين يقدمون بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني أثناء الساعات الساعات الأولى أو نهاية المدة من فتح باب التسجيل.