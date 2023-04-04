وزارة الإسكان: بدء حجز 497 وحدة سكنية بمشروع «قطامية جاردنز».. غدًا

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن فتح باب حجز 496 وحدة سكنية بمشروع «قطامية جاردنز»، الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك لمن سجلوا إلكترونياً وسددوا جدية الحجز بالمشروع.

وصرح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيبدأ غداً الأربعاء، وفى تمام الساعة 10 صباحاً، الحجز إلكترونياً، لعدد 496 وحدة سكنية وذلك لمن قاموا بالتسجيل إلكترونياً، وسددوا جدية الحجز الخاصة بتلك الوحدات، مشيراً إلى أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرحت 22332 شقة بمشروعات متنوعة (جنة - دار مصر - سكن مصر - الإسكان المتميز - قطامية جاردنز)، بالمدن الجديدة، لتلبية احتياجات جميع الشرائح المجتمعية، وتم التسجيل إلكترونياً لحجز تلك الوحدات، وتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز "online"، من خلال موقع الحجز الإليكتروني لبنك التعمير والإسكان (www.hdb–reservation.com)، فى المواعيد المحددة .

تعرف على تفاصيل حجز وحدات الحصة العينية لوزارة الإسكان بالقاهرة الجديدة

وضم الطرح الجديد، 10872 وحدة سكنية بمشروع «جنة»، بـ 6 مدن جديدة «6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - القاهرة الجديدة - ملوي الجديدة - المنصورة الجديدة».

كما ضم الطرح 512 وحدة سكنية بمشروع «دار مصر»، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بـ 4 مدن جديدة «15 مايو - العبور - دمياط الجديدة - برج العرب الجديدة، و8660 وحدة سكنية بمشروع «سكن مصر»، بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بـ 11 مدينة جديدة «أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور الجديدة - حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة - الشروق - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - غرب قنا - ناصر "غرب أسيوط" - العلمين الجديدة».

وشمل الطرح 1791 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي، بمساحات تتراوح بين 90 و109 م2، بـ 4 مدن جديدة «رشيد الجديدة - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - العلمين الجديدة»، و497 وحدة سكنية بمشروع «قطامية جاردنز»، الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة القاهرة الجديدة.

طرق الحجز إلكترونياً

كان الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان، أعلن أن الحاجز يقوم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان "www.hdb-reservation.com"، بكلمة المرور والرقم القومي، ويضغط على أيقونة «أرغب في التقدم»، ثم أيقونة «احجز الآن»، وبعدها تظهر شاشة - للاطلاع فقط - توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المُتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي «المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة»، ويتم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز، مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

ويتم استكمال سداد 20 % بالإضافة إلى «1 % مصاريف إدارية + 5.0 % لصالح مجلس الأمناء»، من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر، وسداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد 70 % على أقساط ربع سنوية، لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى «2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل».

سداد باقي ثمن الوحدة من خلال برنامج التمويل العقاري

ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، ويمكن لحاجزي الوحدات لسداد باقي ثمن الوحدة، وقيمته 70 % من إجمالي الثمن.

وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقاً للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أية مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.