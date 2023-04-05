أعلى عائد لشهادات الادخار في 4 بنوك بمصر.. يصل لـ 22%

طرحت 4 بنوك مصرية وهي «الأهلي المصري، بنك مصر، CIB، بنك القاهرة»، شهادات ادخار بأعلى عائد في مصر، بفائدة 22%، ولكن اختلف الحد الأدنى للشهادات، ونستعرض تفاصيلها في السطور التالية

البنك الأهلي المصري

طرح «الأهلي المصري» شهادة الـ22% من البنك الأهلي المصري، وهي لمدة 3 سنوات بعائد شهري متناقص، أي في السنة الأولى 22%، والسنة الثانية 18% والسنة الثالثة 16%، ويكون الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

بنك مصر

وكذلك في بنك مصر جرى طرح شهادة 22% بعائد متناقص كالتالي: 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة، والحد الأدنى 1000 جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB

وكشف البنك التجاري الدولي CIB، عن شهادة الـ22% بعائد ثابت وعائد شهري، لمدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 3 ملايين جنيه.

بنك القاهرة

وكشف بنك القاهرة عن البنك عن شهادة 22%، لمدة 3 سنوات وفائدة متناقصة، وهي كالتالي: السنة الأولى 22%، الثانية 18%، الثالثة 16%، والحد الأدنى 10000 جنيه.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت رفع أسعار الفائدة الخميس الماضي، بنحو 200 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع 18.25% والإقراض 19.25%.