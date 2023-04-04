«المركزي» يرفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة لـ22.68% لأول مرة

رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية، بعد ساعات من قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك، الخميس، تحريك أسعار الفائدة 2% على الإيداع (18.25%) والإقراض (19.25%).

أسعار الفائدة على أذون الخزانة عام واحد

وصل متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية المستحقة بعد عام واحد لـ22.683% لأول مرة، بحسب نتائج التعاملات في سوق أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل.

كان متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل عام واحد في جلسة 28 مارس الماضي 22.546% قبل أن يرفع «المركزي» السعر يوم الأحد الماضي لـ22.683%.

أسعار الفائدة وصلت 23%

بحسب نتائج التعاملات في سوق أدوات الديّن قصيرة الأجل، بلغ متوسط سعر الفائدة على أذون الـ3 شهور 20.924%، وسعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 6 شهور 22.581%، في حين كان سعر العائد على أذون الـ9 شهور لأول مرة 23.059%.

إصدار أذون خزانة بقيمة 79.5 مليار جنيه

وأصدر البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أذون خزانة بقيمة 79.5 مليار جنيه، للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة.