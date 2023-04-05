وزارة المالية: صرف 485 جنيها حافزا شهريا للمعلمين اعتبارا من أبريل

خاطبت وزارة المالية، مديرياتها، عبر كتاب دوري رقم 32 لسنة 2023، الخاص بمنح حافز أداء شهري إضافي للمعلمين حسب الوظيفة، وذلك اعتبارًا من شهر أبريل 2023 الجاري.

وأفادت وزارة المالية، بمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة 70 من قانون التعليم المشار إليه، والمادة 93 (مكررا/1)، من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك للفئات المالية التي نرصدها في السطور التالية:

تفاصيل الحافز الشهري للمعلمين

يحصل كبير المعلمين على حافز شهري بمبلغ 440 جنيهًا، ومعلم خبير 445 جنيهًا، ووظيفة معلم أول (أ) على 450 جنيهًا، وبالنسبة لمعلم أول 465 جنيهًا، ومعلم/ معلم مساعد 485 جنيهًا.

أعضاء هيئة التدريس

وأضافت المالية، أنه يُمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون المتفرغون المخاطبون بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 39 لسنة 1972، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، حافز جودة بفئة مالية 300 جنيه شهريًا.