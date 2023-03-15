كيف تحسبين مدخراتك بعد قرار «حوافز الطفلين»؟.. للمواليد من 1979 إلى 2002

لمواليد 2002 وحتى عام 1979، أصبح بإمكانهن الحصول على مدخرات تصل إلى 25 ألف جنيه، بمجرد بلوغهن سن الـ 45 بضمان وزارة المالية.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

الميزة التي منحتها الوزارة، بحسب بيان مجلس الوزراء، لتحفيز السيدات في هذه السن لإنجاب ما لا يزيد عن طفلين، تأتي ضمن برنامج الحوافز المادية المدرج في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

1000 جنيه تستحق عند بلوغهن عمر الـ 45 عاما

بموجب الإعلان، ستدخر وزارة المالية، للسيدات من عمر 21 عاما 1000 جنيه سنويا تستحق عند بلوغهن عمر الـ 45 عاما، شريطة ألا ينجبن أكثر من طفلين، في مسعى لضبط الزيادة السكانية.

كيفية حساب المدخرات المستحقة؟

وفي النموذج التالي، تستعرض «الوطن» كيفية حساب المدخرات المستحقة للسيدات وفقاً لأعمارهن بدءاً من تاريخ تطبيق البرنامج الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل.

- المستفيدات هن المولودات في أي سنة من 1979 حتى 2002.

- سيكون من حق المولودات في سنة 1979 الحصول على 1000 جنيه بمجرد إتمامهن 45 عاماً خلال 2023.

- ستتمكن السيدات المولودات في تاريخ 1980 الحصول على 2000 جنيه العام المقبل.

- ستتمكن السيدات المولودات في تاريخ 1981 من الحصول على 3000 جنيه بعد 3 سنوات.

- ستتمكن الفتيات المولودات عام 2002 الحصول على 25 ألف جنيه بحلول عامهن الـ 45 عاما.

شروط الاستحقاق

يشترط البرنامج المتابعة الدورية كل عام في مكاتب الصحة، للتحقق من أحقية المستفيدات بمبلغ الـ 1000 جنيه عن كل سنة، مع سقوط أحقيتهم في كامل المبلغ، حال إنجابهن الطفل الثالث.