جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023 بعد تبكير الموعد

ينتظر الكثير من المواطنين الفترة الحالية منذ بداية شهر أبريل الجاري موعد صرف مرتبات شهر أبريل لعام 2023 وذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية عن زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من الشهر الجاري تلك الزيادة بنحو 500 جنيه لكي يصبح المبلغ 3500 بدلا من 3000 جنيه فقط بالإضافة إلى تبكير موعد العلاوة الدورية التي تصل إلى 8% لتصبح من 13 أبريل الجاري.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023

ويكون أول أيام صرف مرتبات شهر أبريل لعام 2023 يوم الخميس المقبل، ثم يحصل المواطنون على المرتبات فيما بعد بداية يوم 19 و20 و26 من الشهر الجاري.

ونظراً لما تبقي من عدة أيام على عيد الفطر المبارك قررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر أبريل 2023 قبل بدء عيد الفطر بعدة أيام كما أن إجمالي الحد الأدنى الخاص بزيادة مرتبات شهر أبريل 2023 سيكون 1000 جنيه على الأقل.

قانون 18 لسنة 2023

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عدة أيام على تصديق قانون 18 لسنة 2023 والذي ينص على سرعة صرف العلاوة الدورية، التي تصل نسبتها إلى 8% للأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ويكون بحد أدنى 125 جنيها.