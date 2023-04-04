كم يتبقى على صرف مرتبات شهر أبريل بالزيادة؟.. العد التنازلي بدأ

بدأ العد التنازلي لصرف مرتبات شهر أبريل 2023 بالزيادة الجديدة، إذ تعتزم وزارة المالية بدء صرف المرتبات بالحد الأدنى للأجور الجديد «3500 جنيه» والعلاوة الدورية 8% التي جرى تبكيرها لتصبح من أبريل اعتبارا من 13 أبريل 2023.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2023

بحسب كتاب دوري لوزارة المالية، فأن أول أيام صرف مرتبات شهر أبريل 2023 سيكون الخميس بعد المقبل، على أن يستأنف صرف المرتبات أيام 19 و20 و26 أبريل الجاري.

صرف المرتبات قبل عيد الفطر المبارك

وراعت وزارة المالية عند إعدادها جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2023، الإجازات الدينية والعطلات الرسمية، ومنها عيد الفطر المبارك، إذ يكون موعد صرف المرتبات القادمة قبل حلوله بعدة أيام.

1000 جنيه أقل زيادة في المرتبات

وبحسب تصريحات محمد معيط، وزير المالية، قبل أيام، فإن الحد الأدنى لإجمالي زيادة مرتبات شهر أبريل 2023 سيكون 1000 جنيه على الأقل.

تعجيل صرف العلاوة الدورية

وقبل أيام، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون 18 لسنة 2023 بغرض تعجيل صرف العلاوة الدورية بنسبة 8% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبحد أدنى 125 جنيها دون حد أقصى.