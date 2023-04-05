تفاصيل اقتحام مستوطنين لباحات «الأقصى» تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك إثر اقتحام قوات الأخيرة المسجد وإجبار المصلين والمعتكفين على مغادرته، فلماذا اقتحم جنود الاحتلال المسجد الأقصى مجددا اليوم؟.

تعود قصة اقتحام المسجد الأقصى اليوم، إلى جماعات الهيكل المزعوم والتي دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي.

عيد الفصح اليهودي

كما رصدت حركة عائدون لجبل الهيكل المتطرفة، مكافأة قدرها 20 ألف شيكل للمستوطن الذي يتمكن من ذبح قربان الفصح، داخل الحرم القدسي، ورصدت الحركة مبلغ خمسة آلاف شيكل لأي مستوطن يتم اعتقاله أو منعه من إدخال القربان إلى الحرم القدسي.

ويبدأ عيد الفصح اليهودي اعتبارا من غروب شمس اليوم الأربعاء ويستمر حتى 12 من شهر أبريل الجاري.

من جانبها، أوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، تضم كل واحدة 50 مستوطنا، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من الساحات وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.

المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن قوات الاحتلال، اعتقلت أكثر من 400 مصلٍ خلال عدوانها على المسجد الأقصى المبارك والمعتكفين فيه.