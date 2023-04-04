يبحث المشاهدون عن موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101، عبر محركات البحث على الإنترنت، والذي ينافس ضمن المارثون الرمضاني هذا العام، وتدور أحداثه حول وقائع حقيقة ترصد بطولات الجيش المصري في مواجهة الإرهاب في سيناء.

يعرض مسلسل الكتيبة 101 على شبكة قنوات أون في رمضان 2023، وترصد «الوطن» مواعيد إعادة عرض المسلسل على شاشة قناة أون دراما كالآتي:

موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة أون دراما

يأتي عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة أون دراما في تمام الساعة 7 مساءً، ويعرض مرتان الأولى 3 صباحًا والإعادة الساعة 10 صباحًا.

كما يعرض المسلسل على قناة أون في تمام الساعة 8.45 مساءً، ويعاد المسلسل في تمام الساعة 3 صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 10 صباحًا.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 يعد ملحمة وطنية مكونة من 20 حلقة فقط، بمشاركة عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم عمرو يوسف، وآسر ياسين، ونهال عنبر، ولبلبة، ورشا مهدي، وغيرهم من الفنانين، من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.