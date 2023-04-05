عودة التيار الكهربائي لتجمعات جنوب وغرب الشيخ زويد

عاد التيار الكهربائي لبعض التجمعات السكنية جنوب وغرب مدينة الشيخ زويد، بعد أصلاح الأعطال وتركيب محولات جديدة في تلك المناطق

قال المهندس خليل حماد رئيس شركة الكهرباء بمناطق شرق العريش والشيخ زويد ورفح في بيان له إنه تم تركيب ما يقرب من 7 محولات كهربائية جديدة، بالقرى والتجمعات غرب وجنوب مدينة الشيخ زويد.

وأضاف حماد أن التجمعات الجديدة كانت بدون محولات والأسلاك التي بها قديمة ومتهالكة، وعملية تغيير الأسلاك وتركيب محولات ساهلت بشكل كبير في إعادة التيار الكهربائي لأكثر من 90% من مناطق جنوب المدينة، سواء في القرى أو التجمعات الجديدة، وصولا الى قرية البرث جنوب رفح

محافظ شمال سيناء يشدد على ضرورة إعادة التيار الكهربائي

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قد شدد على ضرورة إعادة التيار الكهربائي لجميع المناطق بقرى رفح والشيخ زويد.

وأضاف المحافظ خلال زيارته لمدينة الشيخ زويد قبل أسبوعين أن إعادة الكهربائي للقرى معناه تشغيل الآبار، والعمل على زراعة المساحات الشاسعة من الأراضي التي تم تبكيرها خلال السنوات الماضية، سواء جنوب رفح أو جنوب وغرب الشيخ زويد.

عدم ترك المناطق بدون تيار كهربائي

وأوضح المحافظ أنه أصدر تعليماته لشركة الكهرباء عدم ترك منطقة في شمال سيناء بدون تيار كهربائي، بما فيها التجمعات البعيدة جنوب المدن.