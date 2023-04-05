تفاصيل جنازة والد دينا الشربيني من مسجد المشير طنطاوي.. انهيار خلال وصول الجثمان

شهد مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، منذ قليل، تشييع جنازة والد الفنانة دينا الشربيني، والتي دخلت في حالة انهيار لحظة وصول الجثمان، واحتضنت النعش.

وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور الجنازة لمساندة الفنانة ومواساتها، إذ حضرت الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان جنازة والد دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، والفنانة صبا مبارك، وحسن أبو الرووس، وأحمد داوود، ودرة التونسية وزوجها.

عزاء والد دينا الشربيني

ونعى عدد كبير من نجوم الوسط الفني والد الفنانة دينا الشربيني، إذ كتب الفنان عمرو دياب، عبر حسابه على تويتر: «خالص العزاء للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى، محمد الشربيني، تغمده الله برحمته وألهم الأهل الصبر والسلوان».

شيرين رضا وعمرو دياب ينعيان والد دينا الشربيني

ونعت الفنانة شيرين رضا والد دينا الشربيني، الذي وافته المنية في أمس، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي للعزيزة دينا الشربيني في وفاة والدها، رحمة الله عليه وربنا يصبرهم».